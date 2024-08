Sankyo Frontier stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sankyo Frontier hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2024 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 132,28 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 88,10 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 14,94 Milliarden JPY gegenüber 11,72 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at