Sankyo Frontier stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sankyo Frontier äußerte sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 72,68 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 65,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 14,19 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sankyo Frontier 13,85 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at