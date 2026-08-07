Sankyo Kasei: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sankyo Kasei stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 142,77 JPY. Im letzten Jahr hatte Sankyo Kasei einen Gewinn von 431,56 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 7,38 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,86 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at