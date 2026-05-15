Sankyo Kasei gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sankyo Kasei gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 171,44 JPY, nach 296,68 JPY im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,52 Prozent auf 6,87 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 836,79 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 497,66 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 27,20 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Sankyo Kasei 27,12 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at