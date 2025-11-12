Sankyo Kasei informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sankyo Kasei veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 96,19 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sankyo Kasei 45,45 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,46 Prozent auf 6,42 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sankyo Kasei 6,45 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at