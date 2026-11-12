Sankyo Kasei präsentierte Quartalsergebnisse

Sankyo Kasei präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 138,19 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 96,19 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,55 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 6,42 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at