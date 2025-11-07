Sankyo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sankyo hat am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 55,26 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sankyo 62,54 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Sankyo im vergangenen Quartal 45,22 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sankyo 48,52 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at