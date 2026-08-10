SANKYO SEIKO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SANKYO SEIKO hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 19,22 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 15,55 JPY je Aktie erzielt worden.

SANKYO SEIKO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,33 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at