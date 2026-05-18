SANKYO SEIKO gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SANKYO SEIKO äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,26 JPY gegenüber 3,32 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat SANKYO SEIKO 7,94 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 54,29 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 54,08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,59 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 23,98 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at