SANKYO SEIKO präsentierte Quartalsergebnisse

SANKYO SEIKO ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SANKYO SEIKO die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 10,29 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -29,970 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,47 Milliarden JPY – ein Plus von 10,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SANKYO SEIKO 5,84 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at