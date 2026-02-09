|
SANKYO SEIKO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SANKYO SEIKO hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 46,45 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 22,41 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 5,35 Milliarden JPY gegenüber 5,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
