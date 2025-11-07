SANKYO SEIKO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SANKYO SEIKO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

SANKYO SEIKO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 29,97 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 11,46 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,84 Milliarden JPY – eine Minderung von 8,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,36 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at