Sankyo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sankyo lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,33 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 38,62 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 17,40 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 54,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sankyo 38,12 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 227,65 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Sankyo ein Gewinn pro Aktie von 245,93 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 6,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 179,21 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 191,82 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at