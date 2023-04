Sankyo Tateyama: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sankyo Tateyama präsentierte in der am 05.04.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2023 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 JPY. Im Vorjahresviertel waren -19,570 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 88,73 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 85,56 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

