Sankyo: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sankyo hat am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 82,70 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sankyo 87,77 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 62,97 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 61,40 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at