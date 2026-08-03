Sankyu präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sankyu lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 177,02 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 120,28 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 153,95 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 154,56 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at