Sankyu veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sankyu hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 139,47 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 139,42 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 161,59 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sankyu 156,08 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at