Sankyu zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sankyu hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 197,25 JPY, nach 169,19 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 156,84 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sankyu 156,58 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at