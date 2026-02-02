|
Sankyu zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sankyu hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 197,25 JPY, nach 169,19 JPY im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 156,84 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sankyu 156,58 Milliarden JPY umgesetzt.
