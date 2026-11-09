Sanmina Corporation Bottom Line Advances In Q4

(RTTNews) - Sanmina Corporation (SANM) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $117.960 million, or $2.14 per share. This compares with $48.066 million, or $0.88 per share, last year.

Excluding items, Sanmina Corporation reported adjusted earnings of $244.027 million or $4.43 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 84.1% to $3.858 billion from $2.096 billion last year.

Sanmina Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $117.960 Mln. vs. $48.066 Mln. last year. -EPS: $2.14 vs. $0.88 last year. -Revenue: $3.858 Bln vs. $2.096 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.50 To $ 3.85 Next quarter revenue guidance: $ 3.8 B To $ 4.1 B

Fiscal 2027 Outlook Revenue: $17.5 billion - $19.5 billion Non-GAAP diluted EPS: $15.50 - $17.50