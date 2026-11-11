Sanmina-SCI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sanmina-SCI präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,86 Milliarden USD – ein Plus von 84,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sanmina-SCI 2,10 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,85 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Sanmina-SCI 4,46 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Sanmina-SCI mit einem Umsatz von insgesamt 14,53 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 78,69 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at