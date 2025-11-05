Sanmina-SCI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sanmina-SCI äußerte sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,09 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,91 Prozent auf 2,10 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 4,46 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sanmina-SCI 3,91 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 8,13 Milliarden USD – ein Plus von 7,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sanmina-SCI 7,57 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

