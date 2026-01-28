Sanmina-SCI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sanmina-SCI hat am 26.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,89 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,16 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,19 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,01 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at