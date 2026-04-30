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30.04.2026 06:31:29
Sanmina-SCI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Sanmina-SCI stellte am 27.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 1,70 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,16 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sanmina-SCI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 102,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,01 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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