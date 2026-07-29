Sanmina-SCI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sanmina-SCI hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 2,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sanmina-SCI noch ein Gewinn pro Aktie von 1,26 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 69,68 Prozent auf 3,46 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at