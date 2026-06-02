Sanmitra Commercial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sanmitra Commercial hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,30 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,89 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,67 INR. Im Vorjahr hatte Sanmitra Commercial 3,35 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at