Sanmitra Commercial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sanmitra Commercial hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9,43 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at