SANNO gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SANNO hat am 13.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 121,66 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SANNO ein EPS von 43,59 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,47 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,52 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at