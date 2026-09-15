SANNO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SANNO hat am 14.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 63,24 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 31,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,48 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 274,75 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 172,65 JPY je Aktie generiert.

SANNO hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 15,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 10,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at