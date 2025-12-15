SANNO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SANNO hat am 12.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 86,09 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SANNO ein EPS von 62,01 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 3,27 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,52 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at