Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego Stomil Sanok: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego Stomil Sanok hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,26 PLN. Im letzten Jahr hatte Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego Stomil Sanok einen Gewinn von 0,310 PLN je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego Stomil Sanok im vergangenen Quartal 368,2 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego Stomil Sanok 357,4 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at