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16.11.2026 06:31:29
Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego Stomil Sanok stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego Stomil Sanok ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego Stomil Sanok die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 PLN gegenüber 0,380 PLN im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 346,8 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum waren 365,9 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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