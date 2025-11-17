Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego Stomil Sanok verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego Stomil Sanok hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal 0,890 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego Stomil Sanok hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 365,9 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 374,7 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at