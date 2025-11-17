|
17.11.2025 06:31:29
Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego Stomil Sanok verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego Stomil Sanok hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal 0,890 PLN je Aktie in den Büchern standen.
Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego Stomil Sanok hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 365,9 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 374,7 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- US-Börsen starten etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Wall Street startet knapp im Minus. Die Börsen in Asien notierten unterdessen in Rot.