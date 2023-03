Sanofi-Aktie dennoch im Minus: Barclays hebt Sanofi auf 'Overweight' und korrigiert Kursziel nach oben

"In diesem Marktumfeld gewinnt die Defensive die Meisterschaften", schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie zu Sanofi und Roche . Die Ergebnisdynamik der Franzosen gestützt durch Dupixent-Daten machten sie zum "Value"-Namen der Wahl. Roche sei dagegen in einer Übergangsphase und die Anleger warteten zunächst Erfolge aus der Forschungspipeline ab. Im Handel an der EURONEXT verliert die Sanofi-Aktie zeitweise 0,12 Prozent auf 99,16 Euro. Die Roche-Aktie verliert im SIX Handel derweil 0,10 Prozent auf 258,15 Franken.

/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2023 / 03:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2023 / 04:25 / GMT

LONDON (dpa-AFX Broker)