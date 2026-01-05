Sanofi Aktie

Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 662283 / ISIN: US80105N1054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Prüfung 05.01.2026 16:05:40

Sanofi-Aktie dennoch tiefer: Vorrangige FDA-Prüfung signalisiert Fortschritt für Kindertherapie

Sanofi-Aktie dennoch tiefer: Vorrangige FDA-Prüfung signalisiert Fortschritt für Kindertherapie

Sanofi hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine vorrangige Prüfung für eine Senkung der Alterszulassung für sein Typ-1-Diabetes-Medikament Tzield eingeräumt bekommen.

Das französische Pharmaunternehmen teilte am Montag mit, die FDA-Prüfung könnte zu einer Senkung der Altersuntergrenze für den Einsatz des Medikamentes bei Kinder auf nur ein Jahr führen.

Derzeit ist die Verschreibung für Kinder ab acht Jahren zugelassen. Tzield wäre laut Sanofi die erste krankheitsmodifizierende Therapie, die das Fortschreiten von Typ-1-Diabetes im Stadium 3 bei Kindern ab einem Jahr verzögert, deren Erkrankung sich derzeit im Stadium 2 befindet.

Die Überprüfung erfolge nach positiven Daten aus einer Phase-4-Studie, so Sanofi. Der voraussichtliche Termin für die FDA-Entscheidung ist der 29. April.

Im EURONEXT-Handel in Paris zeigt sich die Sanofi-Aktie zeitweise 1,58 Prozent im Minus bei 81,02 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 02:01 ET (07:01 GMT)

Von Aimee Look

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Sanofi-Aktie: Milliarden Dollar für die Übernahme von US-Impfstoff-Profi Dynavax
Sanofi-Aktie unter Druck: Zwei Rückschläge mit Tolebrutinib
Sanofi und Regeneron: Aktien nach Dupixent-EU-Zulassung stärker

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sanofi S.A. (spons. ADRs)mehr Nachrichten

Analysen zu Sanofi S.A. (spons. ADRs)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sanofi S.A. (spons. ADRs) 40,40 0,00% Sanofi S.A. (spons. ADRs)
Sanofi S.A. 81,78 0,34% Sanofi S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Plus
Die Märkte in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen