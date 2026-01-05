Sanofi Aktie
WKN: 662283 / ISIN: US80105N1054
|Prüfung
|
05.01.2026 16:05:40
Sanofi-Aktie dennoch tiefer: Vorrangige FDA-Prüfung signalisiert Fortschritt für Kindertherapie
Das französische Pharmaunternehmen teilte am Montag mit, die FDA-Prüfung könnte zu einer Senkung der Altersuntergrenze für den Einsatz des Medikamentes bei Kinder auf nur ein Jahr führen.
Derzeit ist die Verschreibung für Kinder ab acht Jahren zugelassen. Tzield wäre laut Sanofi die erste krankheitsmodifizierende Therapie, die das Fortschreiten von Typ-1-Diabetes im Stadium 3 bei Kindern ab einem Jahr verzögert, deren Erkrankung sich derzeit im Stadium 2 befindet.
Die Überprüfung erfolge nach positiven Daten aus einer Phase-4-Studie, so Sanofi. Der voraussichtliche Termin für die FDA-Entscheidung ist der 29. April.
Im EURONEXT-Handel in Paris zeigt sich die Sanofi-Aktie zeitweise 1,58 Prozent im Minus bei 81,02 Euro.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/hab
(END) Dow Jones Newswires
January 05, 2026 02:01 ET (07:01 GMT)
Von Aimee Look
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sanofi S.A. (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
15.12.25
|Sanofi-Aktie unter Druck: Zwei Rückschläge mit Tolebrutinib (finanzen.at)
|
25.11.25
|Sanofi und Regeneron: Aktien nach Dupixent-EU-Zulassung stärker (Dow Jones)
|
17.10.25
|Sanofi-Aktie dennoch in Grün: EU-Arzneimittelbehörde lehnt Sanofi-Medikament Rezurock ab (Dow Jones)
|
22.09.25
|Sanofi-Aktie etwas leichter: Sanofi informiert über Fortschritte bei Dupixent und Tolebrutinib (Dow Jones)
|
10.09.25
|Sanofi-Aktie fällt: China-Zulassung für Tzield (Dow Jones)
|
22.07.25
|Sanofi-Aktie stärker: Sanofi expandiert im Impfstoffmarkt durch Übernahme von Vicebio (Dow Jones)
Analysen zu Sanofi S.A. (spons. ADRs)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A. (spons. ADRs)
|40,40
|0,00%
|Sanofi S.A.
|81,78
|0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Plus
Die Märkte in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.