Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|Personalie
|
22.06.2026 13:08:00
Sanofi-Aktie fällt nach Wechsel in der Forschungsleitung
Am Morgen hatte Sanofi einen Wechsel an der Spitze im Bereich Forschung und Entwicklung bekannt gegeben.
Dies sei der erste Wechsel in der Führungsriege seit Konzernchefin Belen Garijo ihr Amt übernommen habe, schrieb James Quigley von Goldman Sachs. Garijo hatte im Mai abrupt Paul Hudson beerbt. Angesichts langer Vorlaufzeiten in der Medikamentenentwicklung habe der bisherige Forschungschef Houman Ashrafian recht wenig Zeit bekommen, einen tiefgreifenden Turnaround umzusetzen, so Quigley. Nun übernimmt nach weniger als drei Jahren Paulo Fontoura.
Fontoura könnte zwar nach einer Reihe von Enttäuschungen neuen Schwung bringen, erklärte Quigley. Die Stimmung der Anleger bleibe aber schwach hinsichtlich des Ersatzpotenzials aus der Pipeline für Patentausläufe. Zudem könne der Führungswechsel erst einmal neue Verzögerungen mit sich bringen. Sanofi bleibt laut Quigley eine "Show-me-Story" - die Anleger wollten also erst Beweise für eine Trendwende.
PARIS (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
16.06.26
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.06.26
|Sanofi-Aktie tiefer: Phase-3-Studie beendet - Prognose für 2026 bleibt bestehen (Dow Jones)
|
09.06.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.06.26
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
26.05.26