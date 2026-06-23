Sanofi Aktie
WKN: 662283 / ISIN: US80105N1054
|Cenrifki
|
23.06.2026 11:14:40
Sanofi-Aktie höher: Medikament gegen Multiple Sklerose mit EU-Zulassung
Sanofi kündigte an, Cenrifki - das während seiner Entwicklungsphase unter dem Namen Tolebrutinib bekannt war - noch in diesem Jahr in Deutschland auf den Markt zu bringen.
Die EU-Zulassung folgte auf eine positive Stellungnahme des Ausschusses für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) Anfang dieses Jahres. Sie basierte auf den Ergebnissen einer späten klinischen Studie. Unterstützende Daten stammten aus zwei zusätzlichen Studien für das Medikament bei schubförmiger Multipler Sklerose, der häufigsten Form der Krankheit.
Die europäische Zulassung erfolgt, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA im Dezember vergangenen Jahres den Antrag von Sanofi für das Medikament abgelehnt hatte. Die Behörde erklärte, dass kein günstiges Nutzen-Risiko-Profil festgestellt werden könne.
Unabhängig davon teilte Sanofi mit, dass das Unternehmen in Japan die Zulassung für sein Medikament Wayrilz gegen Immunthrombozytopenie, eine seltene Krankheit, erhalten habe.
An der EURONEXT geht es für die Sanofi-Aktie zeitweise 1,56 Prozent auf 73,62 Euro nach oben.
Von Adria Calatayud
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Sanofi S.A. (spons. ADRs)
Analysen zu Sanofi S.A. (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A. (spons. ADRs)
|36,40
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.