Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
|Pharmakonzerne
|
27.02.2026 17:05:43
Sanofi-Aktie höher: Regeneron und Sanofi bekommen Empfehlung für erweiterte Dupixent-Zulassung
Die beiden Pharmakonzerne teilten mit, dass die Empfehlung des Ausschusses den Einsatz von Dupixent bei Kindern im Alter von zwei bis elf Jahren abdeckt. Voraussetzung sei eine mittelschwere bis schwere Erkrankung an CSU, eine unzureichende Reaktion auf Histamin-1-Antihistaminika sowie, dass die Patienten noch keine Anti-Immunglobulin-E-Therapie gegen CSU erhalten haben. Die Europäische Kommission, die den Empfehlungen des CHMP in der Regel folgt, wird voraussichtlich in den kommenden Monaten eine endgültige Entscheidung treffen.
Regeneron und Sanofi haben im vergangenen Jahr die EU-Zulassung für die Behandlung von Personen ab zwölf Jahren mit CSU mit Dupixent erhalten.
Das Biotechnologieunternehmen Regeneron aus Tarrytown, New York, hat Dupixent entwickelt. In den USA vermarktet Regeneron das Medikament gemeinsam mit Sanofi im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung aus dem Jahr 2024, international erfolgt die Vermarktung durch Sanofi. Der weltweite Nettoumsatz von Dupixent belief sich im vergangenen Jahr auf rund 18,5 Milliarden US-Dollar.
An der EURONEXT notiert die Sanofi-Aktie zeitweise 1,37 Prozent höher bei 81,99 Euro. Im NASDAQ-Handel steigt die Regeneron-Aktie stellenweise 1,84 Prozent auf 784,96 US-Dollar.
Von Colin Kellaher
DOW JONES
Aktien in diesem Artikel
|Regeneron Pharmaceuticals Inc.
|660,00
|1,07%
|Sanofi S.A.
|81,68
|0,74%
|Sanofi S.A. (spons. ADRs)
|41,00
|0,49%
