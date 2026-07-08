Sanofi Aktie

Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 662283 / ISIN: US80105N1054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ermittlungen 08.07.2026 12:26:40

Sanofi-Aktie im Minus: EU sieht weiteren Klärungsbedarf bei Wettbewerbsuntersuchung

Sanofi-Aktie im Minus: EU sieht weiteren Klärungsbedarf bei Wettbewerbsuntersuchung

Die Europäische Kommission bittet um Feedback zu einem Paket von Zugeständnissen, das der französische Pharmakonzern Sanofi angeboten hat, um eine Wettbewerbsuntersuchung gegen das Unternehmen zu beenden.

Die Exekutive der Europäischen Union hatte im Juni Ermittlungen gegen Sanofi eingeleitet, da Bedenken bestanden, das Unternehmen habe in unfairer Weise eine Kampagne betrieben, um einen konkurrierenden Grippeimpfstoff herabzusetzen. Diesen hatte das Unternehmen als minderwertig gegenüber seinem eigenen Impfstoff Efluelda dargestellt.

Der EU-Kommission zufolge hat Sanofi angeboten, auf seinen französischen und deutschen Websites Erklärungen zu veröffentlichen, in denen die Bewertungen der Impfstoffe durch das Europäische Zentrum für Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) sowie durch nationale technische Beratungsgremien für Impfungen anerkannt werden. Auch wolle Sanofi darauf verzichten, das Medikament Fluad des Konkurrenten CSL Seqirus negativ darzustellen oder zu behaupten, dass Efluelda sicherer oder wirksamer sei.

Die Regulierungsbehörde hat den 21. August als Frist für die Einreichung von Stellungnahmen festgesetzt.

An der Euronext Paris verliert die Sanofi-Aktie zeitweise 1,21 Prozent auf 74,86 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Sanofi-Aktie höher: Medikament gegen Multiple Sklerose mit EU-Zulassung

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sanofi S.A. (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Sanofi S.A. (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sanofi S.A. (spons. ADRs) 37,40 -0,53% Sanofi S.A. (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen