Sanofi Aktie
WKN: 662283 / ISIN: US80105N1054
|Ermittlungen
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08.07.2026 12:26:40
Sanofi-Aktie im Minus: EU sieht weiteren Klärungsbedarf bei Wettbewerbsuntersuchung
Die Exekutive der Europäischen Union hatte im Juni Ermittlungen gegen Sanofi eingeleitet, da Bedenken bestanden, das Unternehmen habe in unfairer Weise eine Kampagne betrieben, um einen konkurrierenden Grippeimpfstoff herabzusetzen. Diesen hatte das Unternehmen als minderwertig gegenüber seinem eigenen Impfstoff Efluelda dargestellt.
Der EU-Kommission zufolge hat Sanofi angeboten, auf seinen französischen und deutschen Websites Erklärungen zu veröffentlichen, in denen die Bewertungen der Impfstoffe durch das Europäische Zentrum für Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) sowie durch nationale technische Beratungsgremien für Impfungen anerkannt werden. Auch wolle Sanofi darauf verzichten, das Medikament Fluad des Konkurrenten CSL Seqirus negativ darzustellen oder zu behaupten, dass Efluelda sicherer oder wirksamer sei.
Die Regulierungsbehörde hat den 21. August als Frist für die Einreichung von Stellungnahmen festgesetzt.
An der Euronext Paris verliert die Sanofi-Aktie zeitweise 1,21 Prozent auf 74,86 Euro.
DOW JONES
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