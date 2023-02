Sanofi-Aktie im Plus: US-Zulassung Mittel gegen Hämophilie für Sanofi

Das französische Pharmaunternehmen Sanofi teilte mit, dass dies die erste Zulassung des Medikaments ist, das zuvor als Efanesoctocog alfa bezeichnet wurde, und dass die Einreichung der Zulassung in der Europäischen Union in der zweiten Hälfte dieses Jahres erwartet wird. Die FDA hatte dem Medikament im August eine vorrangige Prüfung gewährt und es im Mai als bahnbrechende Therapie eingestuft.

Die Sanofi-Aktie notiert am Freitag an der EURONEXT in Paris zeitweise 0,45 Prozent höher bei 90,52 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

Von Adria Calatayud

PARIS (Dow Jones)