Dynavax Technologies CorpShs Aktie
WKN: 934210 / ISIN: US2681581029
|Genehmigt
|
24.12.2025 19:00:39
Sanofi-Aktie: Milliarden Dollar für die Übernahme von US-Impfstoff-Profi Dynavax
Das Gebot liege bei 15,50 US-Dollar je Aktie in bar, teilten die Franzosen am Mittwoch mit. Die Übernahme sei einstimmig vom Verwaltungsrat der Amerikaner genehmigt worden. Der Kauf soll aus vorhandenen Barreserven bezahlt werden.
Sanofi-Aktien gingen mit einem Abschlag von knapp einem Prozent aus dem Handel. Dynavax Technologies-Titel sprangen zuletzt um fast 40 Prozent auf 15,43 Dollar hoch.
/he
PARIS (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Dynavax Technologies CorpShsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Dynavax Technologies CorpShsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|82,15
|0,58%