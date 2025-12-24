Sanofi-Aktie: Milliarden Dollar für die Übernahme von US-Impfstoff-Profi Dynavax

Der Pharmakonzern Sanofi will den US-Impfstoffhersteller Dynavax für gut zwei Milliarden Dollar kaufen.

Das Gebot liege bei 15,50 US-Dollar je Aktie in bar, teilten die Franzosen am Mittwoch mit. Die Übernahme sei einstimmig vom Verwaltungsrat der Amerikaner genehmigt worden. Der Kauf soll aus vorhandenen Barreserven bezahlt werden.

Sanofi-Aktien gingen mit einem Abschlag von knapp einem Prozent aus dem Handel. Dynavax Technologies-Titel sprangen zuletzt um fast 40 Prozent auf 15,43 Dollar hoch.

PARIS (dpa-AFX)