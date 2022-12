Sanofi-Aktie: Sanofi hat Gespräche mit Horizon abgebrochen - wohl Interesse an Amgen

Der französische Pharmakonzern Sanofi will keine Offerte für den irischen Arzneimittelhersteller Horizon Therapeutics abgeben.

Sanofi befinde sich nicht mehr in Gesprächen mit Horizon, teilte der Konzern am Sonntagabend in Paris mit. Die Preis-Erwartungen hätten nicht den Kriterien von Sanofi entsprochen, hieß es zur Begründung.

Laut dem "Wall Street Journal" (WSJ) befindet sich Amgen unterdessen in fortgeschrittenen Gesprächen mit Horizon, wie das Blatt am Sonntagabend berichtete. Eine Übernahme sei noch am Montag möglich, hieß es weiter. Die Bewertung könnte dabei über 20 Milliarden US-Dollar liegen.

Ende November hatte Horizon vorläufige Gespräche mit Amgen, Janssen und Sanofi über ein mögliches Kauf-Angebot bestätigt. Horizon mit weltweit rund 2000 Mitarbeitern ist auf seltene Krankheiten spezialisiert. Der Umsatz lag 2021 bei rund 3,2 Milliarden US-Dollar.

/jha/

PARIS/NEW YORK (dpa-AFX)