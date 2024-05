Sanofi-Aktie: Sanofi vergrößert Produktion in Frankreich

Wie der Pharmakonzern Sanofi mitteilte, investiert er über 1 Milliarde Euro in den Ausbau, vor allem für die Erweiterung der Herstellung monoklonaler Antikörper.

Das Geld soll außerdem in die Produktion von Diabetes-Medikamenten in Lyon fließen sowie in ein Werk in der Normandie. Es soll über 500 Jobs geschaffen werden.

Von David Sachs

PARIS (Dow Jones)