Sanofi Aktie

Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
KI-Nutzung 19.10.2026 12:45:39

Sanofi-Aktie schwächelt: Neue Insulinfabrik für zwei Milliarden Euro in Frankfurt geplant

Sanofi-Aktie schwächelt: Neue Insulinfabrik für zwei Milliarden Euro in Frankfurt geplant

Großprojekt für die Insulin-Versorgung in Europa: Der Pharmakonzern Sanofi hat in Frankfurt mit dem Bau einer neuen Insulinanlage begonnen, für die das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris rund zwei Milliarden Euro investiert.

Die neue Fabrik soll eine bestehende Insulinanlage ersetzen, die Versorgung für Diabetiker in Deutschland und Europa krisenfest machen sowie Tausende Jobs sichern.

Die neue Anlage entsteht auf 36.000 Quadratmetern - etwa fünf Fußballfelder groß - soll den höchsten Standards entsprechen und Künstliche Intelligenz nutzen. Nach Inbetriebnahme 2032 werde die Anlage zu den größten Produktionsstätten für Insulin in Europa gehören und sei entscheidend für Sanofis globales Insulin-Versorgungsnetzwerk, erklärte der Konzern.

"Millionen Menschen weltweit sind täglich auf Insulin angewiesen", sagte Vorstandschefin Belen Garijo beim Spatenstich im Frankfurter Industriepark Höchst. In der Corona-Pandemie habe man erlebt, wie verletzlich die medizinische Versorgung sei. "Mit dieser neuen Anlage investieren wir in die nächste Generation der Insulinproduktion in Europa."

"Damit stärken wir die europäische Souveränität"

Sanofi hatte den Bau der Insulinanlage 2024 angekündigt. Im September gab die EU-Kommission grünes Licht für staatliche Beihilfen von 400 Millionen Euro, die der Bund, das Land Hessen und die Stadt Frankfurt gewähren. In der neuen Anlage von Sanofi sollen nach früheren Angaben zunächst jährlich mindestens 1,1 Tonnen Insulin hergestellt werden. Sanofi muss zudem eine Tonne pharmazeutischer Insulinwirkstoffe bevorraten und im Fall eines Engpasses bei der Insulin-Versorgung die europäischen Märkte bevorzugt versorgen.

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sagte, mit der neuen Insulinfabrik leiste Sanofi einen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Europa. "Damit stärken wir die europäische Souveränität und verringern Abhängigkeiten von Drittstaaten."

Wichtig für Diabetiker

Bei Menschen mit Diabetes mellitus ist der Blutzuckerspiegel erhöht. Das Hormon Insulin sorgt dafür, dass Glukose aus dem Blut in die Körperzellen aufgenommen werden kann.

Diabetes ist eine Volkskrankheit: Weltweit sind laut Sanofi mehr als 500 Millionen Menschen betroffen, die Zahl könne bis 2050 auf 800 Millionen steigen. Ohne staatliche Beihilfen würde Sanofi nach früheren EU-Angaben seinen deutschen Standort schließen. Es sei die einzige Produktionsstätte für Humaninsulin im Europäischen Wirtschaftsraum und eine von nur zwei Insulin-Produktionsstätten dort

- die übrige wird vom Pharmakonzern Novo Nordisk in Dänemark betrieben.

Insulinproduktion sichert Tausende Jobs

Für den Standort Frankfurt ist die traditionsreiche Insulinproduktion enorm wichtig: Mehr als 4.000 der 6.500 Arbeitsplätze bei Sanofi in Frankfurt-Höchst hängen daran. Von dort aus werden rund 15 Millionen Patienten in etwa 80 Ländern mit Insulinprodukten versorgt. Sanofi in Frankfurt deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab - von der Wirkstoffherstellung über die Abfüllung und die Fertigung von Pens und Autoinjektoren bis zur Verpackung.

Die Investition von Sanofi sei "ein extrem wichtiges Signal für uns als Pharma- und Industriestandort Frankfurt", sagte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD). "Die Stadt Frankfurt wird dieses Projekt mit allen Kräften weiterhin unterstützen."

Die Sanofi-Aktie notiert im Pariser Handel zeitweise 0,63 Prozent tiefer bei 71,49 Euro.

/als/DP/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor einem Jahr eingebracht

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sanofi S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Sanofi S.A.

mehr Analysen
16.10.26 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 Sanofi Neutral UBS AG
07.10.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sanofi S.A. 71,54 -0,57% Sanofi S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX ebenfalls schwächer zum Start der neuen Handelswoche -- Handel in Asien endet uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Verlusten. Schwach präsentiert sich auch der deutsche Aktienmarkt. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen