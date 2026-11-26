Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|Analystenbewertung
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26.11.2026 16:25:00
Sanofi-Aktie steigt trotz zurückhaltender Analysteneinschätzung
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die zuletzt im Zuge der Insmed-Übernahme gut gelaufenen Aktien von Sanofi von 93 auf 102 Euro angehoben. Analyst Elmar Kraus sieht in den Papieren der Franzosen nun zunächst aber kaum noch Potenzial und stufte sie daher am Donnerstag von "Kaufen" auf "Halten" ab. "Der externe Part der avisierten Pipeline-Stärkung dürfte - durch die Vereinbarung mit Regeneron und die Akquisition von Insmed - nun weitgehend abgeschlossen sein", erklärte Kraus. Von der Investorenveranstaltung am 9. Dezember erwartet er diesbezüglich noch Details, aber keine größeren Kursimpulse.
Die Sanofi-Aktie steigt in Paris zeitweise 1,22 Prozent auf 99,36 Euro.
/rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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