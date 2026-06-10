Sanofi Aktie
WKN: 662283 / ISIN: US80105N1054
|Prognose steht
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10.06.2026 18:03:00
Sanofi-Aktie tiefer: Phase-3-Studie beendet - Prognose für 2026 bleibt bestehen
Der Abbruch der Studie ist ein früher Rückschlag für Sanofis neue CEO Belen Garijo, die im vergangenen Monat das Ruder übernommen hatte, nachdem sie seit 2021 an der Spitze des deutschen DAX-Konzerns Merck gestanden hatte.
Die Entscheidung, die Studie mit Riliprubart bei Patienten mit der seltenen neurologischen Erkrankung chronisch-inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie (CIDP) zu stoppen, wurde nach einer Zwischenanalyse durch einen unabhängigen Datenüberwachungsausschuss getroffen. Diese ergab, dass die Studie voraussichtlich keine ausreichende Wirksamkeit zeigen würde, teilte Sanofi mit.
Die Studie untersuchte, ob Patienten, die nicht auf die Standardtherapie ansprachen, mit Riliprubart behandelt werden könnten. Das Medikament soll ein Enzym hemmen, das zentrale Entzündungsmechanismen der Erkrankung antreibt.
Die Fortsetzung anderer Studien mit Riliprubart, einschließlich einer weiteren Phase-3-Studie zu CIDP, werde im Lichte der Daten bewertet, so Sanofi.
Der Konzern erwartet keine nennenswerten Kosten durch den Abbruch der Studie und bestätigte seine Prognose für 2026.
Die Sanofi-Aktie zeigte sich an der Börse in Paris tiefer, das Minus betrug letztlich 1,34 Prozent auf 75,01 Euro.
DOW JONES
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