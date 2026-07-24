Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
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24.07.2026 10:18:39
Sanofi-Aktie unter Druck: Amlitelimab-Entwicklung bei Hautkrankheit gestoppt
Der Aktienkurs von Sanofi sank im EURONEXT Handel in Paris zuletzt 2,41 Prozent auf 74,52 Euro. Seit dem Rekordhoch von fast 111 Euro im Frühjahr 2025 hat das Papier rund ein Drittel an Wert verloren.
Wenngleich der Aktienkurs negativ reagiere, überrasche die Entscheidung des Pharmakonzerns nicht, erklärte Analyst Richard Vosser von der Bank JPMorgan. Nach dem Auftreten von Fällen des Kaposi-Sarkoms sei der Schritt gemeinhin erwartet worden.
Auch Graham Parry von der Citigroup sieht in einer ersten Reaktion keine wesentliche Überraschung. Zudem sei der von ihm im Bewertungsmodell errechnete Anteil des Wirkstoffes an der Konzernbewertung sehr gering. Gleichwohl fuhr Parry fort: Die Entscheidung zeuge zwar von einer rationalen Kapitalallokation, allerdings stehe Sanofi mittlerweile mit recht wenigen potenziellen Medikamenten in Phase-III-Studien da. Die Pipeline müsse also gestärkt werden.
Sanofi steht denn auch vor der Aufgabe, mit der Zeit die hohen Einnahmen von Dupixent, das unter anderem gegen Asthma und Neurodermitis eingesetzt wird, ersetzen zu können, wenn der Patentschutz für das Mittel in einigen Jahren ausläuft. Die Phase-II-Studie zu Amlitelimab zur Behandlung von Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) setzt Sanofi unterdessen fort. Resultate werden in der zweiten Jahreshälfte erwartet.
Vorantreiben soll die Geschäftsentwicklung mittlerweile Belen Garijo, die langjährige Chefin des Darmstädter DAX-Konzerns Merck, die das Ruder bei den Franzosen im Mai übernahm. Mit dem Wechsel kehrte die gebürtige Spanierin zu ihrem früheren Arbeitgeber zurück.
/mis/nas/jha/
PARIS (dpa-AFX)
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