Sanofi Aktie

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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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Analyse 16.10.2026 09:55:00

Sanofi-Aktie unter Druck: RBC reduziert Kursziel auf 75 Euro

Sanofi-Aktie unter Druck: RBC reduziert Kursziel auf 75 Euro

Die Erwartungen an den Pharmakonzern stehen vor den nächsten Quartalszahlen auf dem Prüfstand. Eine aktuelle Analystenstudie rückt dabei die Aussichten für Umsatz und Gewinn in den Fokus.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sanofi vor Zahlen für das dritte Quartal von 80 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf „Sector Perform“ belassen. Die Stärke des Medikaments Dupixent dürfte nicht ausreichen, um den Gegenwind in anderen Bereichen aufzufangen, schrieb Trung Huynh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umsatz- und Gewinnerwartungen des Marktes dürften daher etwas zu hoch sein.

Sanofi-Aktie gibt nach

Die Sanofi-Aktie verliert in Paris zeitweise 0,79 Prozent auf 71,59 Euro./mis/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:45 / EDT

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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