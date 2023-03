Sanofi-Aktie verbilligt sich: Vereinbarung zu Übernahme von Provention Bio für Milliardenbetrag

Der französische Pharmakonzern Sanofi hat die Übernahme des US-Biopharmaunternehmens Provention Bio, Inc. für rund 2,9 Milliarden Dollar oder 25 Dollar pro Aktie vereinbart.

Zu den Konditionen der Vereinbarung gehört, dass Sanofi nach Ende der Annahmefrist für die Offerte die Mehrheit an Provention Bio hält, allerdings inklusive der Aktien, die Sanofi bereits besitzt. Sobald das Übernahmeangebot abgeschlossen ist, werde eine hundertprozentige Sanofi-Tochtergesellschaft mit Provention Bio fusionieren, teilte die Sanofi SA mit.

Das Unternehmen rechnet mit dem Abschluss der Transaktion im zweiten Quartal 2023.

Die Akquisition erweitert das Portfolio von Sanofi um eine Behandlung für Typ-1-Diabetes namens TZIELD. Dabei handelte es sich um die erste und einzige zugelassene Therapie zur Verzögerung des Ausbruchs von Typ-1-Diabetes im Stadium 3 bei Erwachsenen und Kindern ab acht Jahren, teilte der Konzern weiter mit.

Die Sanofi-Aktie gibt am Montag an der EURONEXT in Paris zeitweise 1,33 Prozent auf 88,36 Euro nach.

DJG/DJN/sha/uxd

PARIS (Dow Jones)