Sanofi Aktie

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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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Kartelluntersuchung 26.06.2026 13:14:00

Sanofi-Aktie zeigt sich robust: EU untersucht Pharmakonzern wegen Grippeimpfstoff-Vermarktung

Sanofi-Aktie zeigt sich robust: EU untersucht Pharmakonzern wegen Grippeimpfstoff-Vermarktung

Sanofi ist wegen einer Marketingkampagne für einen Grippeimpfstoff ins Visier der EU-Kartellwächter geraten.

Die EU-Kommission hat eine Kartelluntersuchung eingeleitet. Sie befürchtet, dass Sanofis Kampagne für den Impfstoff Efluelda eine wettbewerbswidrige Herabsetzung der Konkurrenz darstellt. Der Konkurrenzimpfstoff von CSL Seqirus sei als dem eigenen unterlegen dargestellt worden.

Sanofi zeigte sich in einer Stellungnahme zuversichtlich, dass es in voller Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften, einschließlich der Wettbewerbsregeln, gehandelt habe und weiterhin handele. "Das Unternehmen nimmt diese Angelegenheiten ernst und kooperiert während des gesamten Prozesses uneingeschränkt mit der Europäischen Kommission."

Vertreter der Kommission hatten im September vergangenen Jahres Geschäftsräume von Sanofi durchsucht.

Im Pariser Handel gewinnt die Sanofi-Aktie vor dem Wochenende zeitweise 0,26 Prozent auf 73,95 Euro.

DJG/DJN/mgo/hab

Von Adria Calatayud

DOW JONES

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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