Sanofi Consumer Healthcare India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sanofi Consumer Healthcare India hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 33,26 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 27,31 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 2,63 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 12,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 33,30 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 2,63 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at